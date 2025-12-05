Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес покинет свой пост, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом он заявил после поражения от Испании в матче 1/8 финала и вылета команды с чемпионата мира-2026.

Матч прошел в Арлингтоне (Техас, США), победу со счётом 1:0 одержали испанцы. Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте.

"Было ли это решение принято до чемпионата мира? Нет, не думаю, что оно было окончательно утверждено. Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и считаю, что без достижения этой цели продолжать работу нет смысла. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового главного тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт истекает сегодня. Больше мне особо нечего сказать", цитирует Мартинеса Record.

Испанский специалист возглавил сборную Португалии в январе 2023 года. За время его работы команда выиграла Лигу наций в 2025 году, однако на чемпионате мира-2026 завершила выступление уже на стадии 1/8 финала.

Напомним, что Испания после победы над Португалией вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча США - Бельгия.

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