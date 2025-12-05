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ЧМ-2026
Сегодня 09:05
 

Роналду сделал заявление по карьере после вылета с ЧМ-2026

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Роналду сделал заявление по карьере после вылета с ЧМ-2026 Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Капитан сборной Португалии и форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал своё будущее в национальной команде после вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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Капитан сборной Португалии и форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал своё будущее в национальной команде после вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Роналду высказался о продолжении карьеры в сборной

41-летний форвард не стал объявлять, продолжит ли выступления за сборную.

"Я не принимаю решений сгоряча и не хочу смещать фокус внимания с того, что команда сделала на этом чемпионате мира, на какие-то мои личные решения", — цитирует слова Роналду Record.

Чем завершился путь Португалии

Сборная Португалии завершила выступление на мировом первенстве после поражения от Испании со счетом 0:1. Победу испанцам в компенсированное время принес точный удар Микель Мерино.

Статистика легендарного форварда на чемпионатах мира

За всё время выступлений на чемпионатах мира пятикратный обладатель "Золотого мяча" провёл 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

При этом главный трофей мирового футбола португальцу так и не покорился. После вылета с ЧМ-2026 Роналду предпочел не торопиться с решением о завершении международной карьеры, подчеркнув, что сейчас не считает правильным переводить внимание на свое будущее.

Ранее Роналду установил последний рекорд на ЧМ-2026 и вошёл в историю.

Добавим также, что Ранее Криштиану заявил, что этот мундиаль стал для него последним в карьере.

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