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ЧМ-2026
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В сборной России отреагировали на громкое решение ФИФА

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В сборной России отреагировали на громкое решение ФИФА ©Depositphotos/photogearch

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, благодаря чему форвард смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии, передают Vesti.kz.

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Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, благодаря чему форвард смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии, передают Vesti.kz.

Российский специалист раскритиковал вердикт дисциплинарного комитета, заявив, что подобное решение создало опасный прецедент.

"Американцы очень хорошее впечатление производят как команда. Но вот эту фразу "футбол – вне политики" можно забыть напрочь после того, что случилось с этим Балогуном. На уровне чемпионатов мира, что, такое было? Это "ящик Пандоры". Они создали прецедент. Понимаешь, что они сделали? Вот уровень ФИФА! Судейство (спорное) было всегда и на всех уровнях, но чтобы так открыто отменяли красную карточку – впервые", — сказал Писарев на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил автоматическую одноматчевую дисквалификацию Балогуна, полученную после удаления в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0).

Несмотря на допуск форварда к игре, сборная США не смогла пробиться в четвертьфинал. В матче 1/8 финала американцы уступили Бельгии со счетом 1:4 и завершили выступление на чемпионате мира-2026.

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