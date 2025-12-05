Сборная Бельгии одержала победу над командой США и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 1/8 финала прошла в Сиэтле (США) и завершилась победой европейцев со счетом 4:1.

Бельгийцы быстро захватили инициативу и открыли счет уже на девятой минуте. Шарль де Кетеларе оказался первым на мяче в штрафной площади и точным ударом с близкой дистанции поразил ворота соперника.

Американцы сумели восстановить равновесие на 31-й минуте. Малик Тиллман великолепно исполнил штрафной удар, не оставив шансов голкиперу бельгийцев Тибо Куртуа. Однако радость сборной США была недолгой: уже через две минуты де Кетеларе оформил дубль, головой отправив мяч в правый верхний угол.

Во втором тайме бельгийцы закрепили свое преимущество. На 57-й минуте Ханс Ванакен воспользовался ошибкой вратаря сборной США и отправил третий мяч в сетку.

Окончательный счет уже в добавленное время установил Ромелу Лукаку, забив американцам четвертый мяч.

Отметим, что в стартовом составе США на поле вышел нападающий Фоларин Балогун. Он заработал красную карточку в предыдущем матче и встречу с Бельгией должен был пропускать. Но Дисциплинарный комитет ФИФА вынес скандальное решение и заморозил его дисквалификацию.

В четвертьфинале ЧМ-2026 бельгийцам предстоит встретиться со сборной Испании, которая ранее выбила Португалию, обыграв ее со счетом 1:0.

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