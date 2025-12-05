Вратарь сборной Испании догнал Касильяса и установил два мировых рекорда

Голкипер сборной Испании Унай Симон продолжает переписывать историю чемпионатов мира. После победы над Португалией (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026 он не только повторил рекорд легендарного Икер Касильяс, но и установил сразу два новых мировых достижения, передают Vesti.kz.

Повторил рекорд Касильяса

Матч против Португалии стал для голкипера "Атлетика" из Бильбао седьмым "сухим" на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с бывшим вратарем мадридского "Реала" Икером Касильясом, который также отыграл семь матчей без пропущенных мячей на мундиалях.

Примечательно, что пять из этих встреч Симон провел без пропущенных голов уже на текущем чемпионате мира.

Новый мировой рекорд по "сухой" серии

Как сообщает Squawka, испанский голкипер обновил собственный мировой рекорд по продолжительности "сухой" серии на чемпионатах мира.

На данный момент Симон не пропускает уже 609 минут, улучшив своё прежнее достижение в 519 минут, установленное матчем ранее.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему вратарю сборной Италии Вальтер Дзенга, который сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 517 минут.

Последний раз Симон пропускал на чемпионате мира 2 декабря 2022 года, когда Испания уступила Японии со счетом 1:2.

Первый в истории с шестью "сухими" матчами подряд

По данным Sportstar, Унай Симон стал первым голкипером в истории мировых первенств, которому удалось провести шесть матчей подряд без единого пропущенного мяча.

Ранее лучший результат принадлежал Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года оформил пять подряд "сухих" встреч.

Статистика за сборную Испании

На сегодняшний день Симон провел 63 матча в составе национальной команды Испании. За это время он пропустил 48 голов, а 29 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем противостояния между сборными Бельгии и США.

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