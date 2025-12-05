Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщают Vesti.kz.

Форвард был удален в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально сообщалось, что американцу может грозить дисквалификация сразу на несколько матчей.

В итоге Международная федерация футбола решила приостановить действие автоматической одноматчевой дисквалификации на испытательный срок. Наказание не было отменено полностью, однако это позволит Балогуну принять участие в матче 1/8 финала мундиаля.

Инфантино подчеркнул, что решение было принято независимыми судебными органами ФИФА.

"Я ознакомился с публичными комментариями относительно решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА в связи с дисквалификацией Фоларина Балогун и хотел бы вновь подчеркнуть фундаментальный принцип управления ФИФА. Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и выносят решения по делам на основе действующих регламентов и конкретных фактов, имеющихся в их распоряжении. Их независимость жизненно важна для доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться. Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу ФИФА, с президентом Соединенных Штатов, и по этому поводу я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа, как и получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольных кругов и бизнес-лидеров со всего мира по множеству разных тем. В ходе нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс, связанный с независимыми судебными органами ФИФА, и что дело будет рассмотрено в надлежащее время компетентными органами. Именно так работает система ФИФА, и это принцип, которому я всегда буду следовать. Я читаю решения Дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда - нет. Однако то, что я всегда делаю, - это уважаю эти решения и автономию органов, которые их выносят. Лично нравится нам решение или нет - это не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству закона - это то, что защищает целостность наших соревнований и доверие ФИФА в любое время", - цитирует Инфантино известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

🚨⚠️ FIFA president Gianni Infatino clarifies his position on Folarin Balogun red card.



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a… pic.twitter.com/A9WOoUJPwe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Благодаря решению ФИФА Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная США встретится с Бельгией.

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