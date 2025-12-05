Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал решение о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщают Vesti.kz.
Форвард был удален в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально сообщалось, что американцу может грозить дисквалификация сразу на несколько матчей.
В итоге Международная федерация футбола решила приостановить действие автоматической одноматчевой дисквалификации на испытательный срок. Наказание не было отменено полностью, однако это позволит Балогуну принять участие в матче 1/8 финала мундиаля.
Инфантино подчеркнул, что решение было принято независимыми судебными органами ФИФА.
"Я ознакомился с публичными комментариями относительно решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА в связи с дисквалификацией Фоларина Балогун и хотел бы вновь подчеркнуть фундаментальный принцип управления ФИФА.
Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и выносят решения по делам на основе действующих регламентов и конкретных фактов, имеющихся в их распоряжении. Их независимость жизненно важна для доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться.
Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу ФИФА, с президентом Соединенных Штатов, и по этому поводу я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа, как и получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольных кругов и бизнес-лидеров со всего мира по множеству разных тем. В ходе нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс, связанный с независимыми судебными органами ФИФА, и что дело будет рассмотрено в надлежащее время компетентными органами.
Именно так работает система ФИФА, и это принцип, которому я всегда буду следовать. Я читаю решения Дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда - нет. Однако то, что я всегда делаю, - это уважаю эти решения и автономию органов, которые их выносят. Лично нравится нам решение или нет - это не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству закона - это то, что защищает целостность наших соревнований и доверие ФИФА в любое время", - цитирует Инфантино известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
🚨⚠️ FIFA president Gianni Infatino clarifies his position on Folarin Balogun red card.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a… pic.twitter.com/A9WOoUJPwe
Благодаря решению ФИФА Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная США встретится с Бельгией.
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