ФИФА разрешила игроку США сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026, несмотря на удаление

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение приостановить автоматическую одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США, удаленного в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины, передают Vesti.kz.

Таким образом, американский форвард сможет принять участие в поединке 1/8 финала мирового первенства против сборной Бельгии.

Как говорится в заявлении ФИФА, наказание не отменено полностью, а приостановлено на испытательный срок.

"В соответствии со статьёй 27 дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостановлено на испытательный срок в один год", — сообщает официальный сайт ФИФА.

Ранее сообщалось, что за опасный наступ на голеностоп защитника сборной Боснии и Герцеговины Тарика Мухаремовича американскому нападающему грозила дисквалификация сразу на несколько матчей.

Теперь же ФИФА позволила футболисту сыграть уже в следующем раунде турнира. Матч 1/8 финала между сборными США и Бельгии состоится 7 июля.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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