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ЧМ-2026
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Роналду едет домой: Испания выбила Португалию с чемпионата мира

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Роналду едет домой: Испания выбила Португалию с чемпионата мира Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Сборная Испании одержала победу над Португалией и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Сборная Испании одержала победу над Португалией и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz

Матч 1/8 финала прошел в Арлингтоне (США) и завершился победой подопечных Луис де ла Фуэнте со счетом 1:0.

Судьбу напряженного противостояния решил единственный гол, забитый уже в компенсированное время. На 91-й минуте победу испанцам принес Микель Мерино, точно завершивший передачу Феррана Торреса. Оба футболиста вышли на замену во втором тайме.


За Португалию весь матч с первых минут отыграл ее звездный капитан Криштиану Роналду. Но 41-летний форвард не смог отметиться голевыми действиями.

Благодаря минимальной победе Испания оформила выход в четвертьфинал мирового первенства. Следующим соперником команды станет победитель встречи США - Бельгия.

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