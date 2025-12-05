Сборная Испании одержала победу над Португалией и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 1/8 финала прошел в Арлингтоне (США) и завершился победой подопечных Луис де ла Фуэнте со счетом 1:0.

Судьбу напряженного противостояния решил единственный гол, забитый уже в компенсированное время. На 91-й минуте победу испанцам принес Микель Мерино, точно завершивший передачу Феррана Торреса. Оба футболиста вышли на замену во втором тайме.

За Португалию весь матч с первых минут отыграл ее звездный капитан Криштиану Роналду. Но 41-летний форвард не смог отметиться голевыми действиями.

Благодаря минимальной победе Испания оформила выход в четвертьфинал мирового первенства. Следующим соперником команды станет победитель встречи США - Бельгия.

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