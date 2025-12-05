Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:26
 

Тренер Испании раскрыл секрет победы над командой Роналду на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Тренер Испании раскрыл секрет победы над командой Роналду на ЧМ-2026 Луис де ла Фуэнте. Фото: depositphotos/Musiu0©

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz. Он назвал ключевой фактор успеха своей команды.

Поделиться

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz. Он назвал ключевой фактор успеха своей команды.

Испанцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 и пробились в четвертьфинал турнира. По словам тренера, переломить ход встречи помогли футболисты, вышедшие на замену в концовке второго тайма.

"Решающими игроками стали те, кто вышел на замену. Я сказал Мерино, что он должен играть так, как всегда играет. Его роль - поддерживать полузащитников и нападающих. С ним мы думали о том, чтобы придать команде необходимый ритм и энергию. Влияние игроков, выходящих на замену, было великолепным, но это потому, что у нас 26 игроков очень высокого уровня", - цитирует де ла Фуэнте сайт ФИФА.

Напомним, что Испания продолжает борьбу за титул чемпиона мира, тогда как сборная Португалии завершила свое выступление. Команда де ла Фуэнте вышла в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с победителем матча США - Бельгия.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!