Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что матч против Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2026 стал для него последним на мировых первенствах, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Арлингтоне (штат Техас, США), завершилась минимальной победой сборной Испании со счетом 1:0. После этого португальцы завершили выступление на турнире.

Слезы вместо трофея: Роналду провел последний чемпионат мира в карьере

"Грустно вот так покидать мундиаль. Но, как я и сказал накануне на пресс-конференции, я отдал всё и покидаю ЧМ с чистой совестью. Это футбол, такова жизнь футболиста. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. И нужно двигаться дальше. Да, это мой последний чемпионат мира. Но теперь у меня будет время подумать, побыть с семьёй. Жизнь продолжается", - сказал Роналду в интервью DAZN.

Для 41-летнего Роналду чемпионат мира-2026 стал шестым в карьере. Всего он провел на мундиалях 27 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал два голевых ассиста. Стать чемпионом мира ему не удалось.

Напомним, что после вылета Португалии сборная Испании продолжает борьбу за турнир. В четвертьфинале она сыграет с победителем матча США - Бельгия.

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