Сборная Португалии выбрала нового тренера после вылета с ЧМ-2026

Португальская футбольная федерация определилась с новым кандидатом на пост главного тренера национальной команды после завершения выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации A Bola, сборную Португалии возглавит опытный португальский специалист Жорже Жезуш. Ожидается, что 71-летний наставник подпишет контракт сразу после возвращения команды с мирового первенства, где португальцы завершили борьбу на стадии 1/8 финала.

Жезуш сменит Мартинеса

Решение о назначении Жезуша было принято после ухода Роберто Мартинеса. Испанский специалист объявил об отставке сразу после поражения сборной Португалии от Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

По данным источника, новый наставник будет руководить национальной командой в отборочном цикле к чемпионату Европы по футболу 2028, а также готовить сборную к домашнему для Португалии чемпионату мира по футболу 2030.

Последним клубом был "Аль-Наср"

До назначения в национальную команду Жезуш работал в "Аль-Насре", где тренировал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Под руководством опытного специалиста клуб стал чемпионом Саудовской Аравии по итогам прошлого сезона.

За свою тренерскую карьеру Жезуш возглавлял ряд клубов, включая "Бенфику", "Фламенго", "Спортинг", "Фенербахче" и другие команды.

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