В сборной-участнике ЧМ-2026 сделали заявление по назначению Клоппа

В Немецком футбольном союзе подтвердили, что продолжают работу над приглашением Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды, передают Vesti.kz.

О ходе переговоров рассказал вице-президент организации Ханс-Йоахим Ватцке. По его словам, договорённость пока не достигнута, однако шансы на успешное завершение переговоров он оценивает достаточно высоко.

"Это ещё не завершённая сделка. Всё ещё остаются препятствия, в первую очередь из-за его контракта с "Ред Булл". Я осторожнее других в оценках, но считаю, что вероятность превышает 50 процентов. Клопп — безусловно, наша цель номер один, и мы хотим воплотить этот план в жизнь. Его готовность помочь в урегулировании оставшихся вопросов — большой плюс. Разумеется, у нас есть свои финансовые рамки. Мы рассчитываем, точнее, лично я рассчитываю, на небольшую "патриотическую скидку" со стороны Юргена. Я знаю, что он любит Германию", — приводит слова Ватцке ZDF.de.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз рассматривает Клоппа в качестве главного кандидата на пост наставника национальной команды.

Напомним, нынешний главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не сумел вывести команду дальше 1/16 финала чемпионата мира-2026. Немцы сыграли вничью с Парагваем (1:1) в основное и дополнительное время, после чего уступили в серии пенальти со счетом 3:4.

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