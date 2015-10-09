Модрич согласился на контракт с 7-кратным победителем ЛЧ после вылета с ЧМ-2026

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич, чей контракт с "Миланом" истёк 30 июня, может остаться в итальянском клубе ещё на один сезон, передают Vesti.kz.

Модрич изменил решение после разговора с руководством

После вылета сборной Хорватии с чемпионата мира-2026 многие ожидали, что 40-летний полузащитник объявит о завершении профессиональной карьеры. Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, планы ветерана изменились.

Ключевую роль сыграли встреча с владельцем "Милана" Джерри Кардинале, а также беседа с новым главным тренером команды Рубеном Аморимом. Именно португальский специалист убедил хорвата продолжить выступления за "россонери".

Сообщается, что в случае продления соглашения Модрич получит возможность самостоятельно регулировать игровую нагрузку, включая количество матчей и проведённых на поле минут.

Семья адаптировалась к жизни в Милане

Ещё одним фактором в пользу продолжения карьеры стала успешная адаптация семьи футболиста в Италии. По данным издания, дочь Модрича Эмма уже занимается в академии "Милана", а сам хорват чувствует себя комфортно в новом городе.

Как прошёл первый сезон в "Милане"

Минувшая кампания стала для Модрича дебютной в составе "россонери". Летом 2025 года он перешёл в итальянский клуб на правах свободного агента после многолетнего выступления за мадридский "Реал", подписав контракт сроком на один год с возможностью продления.

В сезоне Серии А хорват провел 34 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

"Милан" не сумел навязать борьбу за чемпионский титул, который завоевал "Интер". Тем не менее клуб остается одним из самых титулованных в европейском футболе, имея в активе более 45 официальных трофеев, включая семь побед в Лиге чемпионов и 19 чемпионств Италии.

После вылета с ЧМ-2026

Совсем недавно Модрич завершил выступление на чемпионате мира-2026 в США, Канаде и Мексике. В 1/16 финала хорватская сборная в упорной борьбе уступила Португалии (1:2) и покинула турнир.

Ранее СМИ сообщали, что легендарный полузащитник может завершить карьеру сразу после мундиаля, однако теперь, судя по последней информации, Модрич намерен провести как минимум ещё один сезон на высшем уровне.

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