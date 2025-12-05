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ЧМ-2026
Вчера 17:50
 

Лидер сборной Испании сделал заявление по трансферу в "Барселону"

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Лидер сборной Испании сделал заявление по трансферу в "Барселону" Сборная Испании по футболу на ЧМ-2026. ©Depositphotos/actionsports

Нападающий баскского "Реал Сосьедада" и сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

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Нападающий баскского "Реал Сосьедада" и сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

Альтернатива Альваресу

В последние недели 29-летнего форварда активно связывают с каталонским клубом. По информации испанских СМИ, руководство "сине-гранатовых" рассматривает Оярсабаля в качестве одного из альтернативных вариантов на случай, если не удастся договориться о трансфере аргентинского нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Оярсабаль сделал выбор

Дополнительный интерес к футболисту подогрела его яркая игра на чемпионате мира-2026, где он стал основным форвардом сборной Испании.

Однако сам Оярсабаль дал понять, что не задумывается о смене клуба.

"Я уже говорил, что очень счастлив в "Реал Сосьедаде". Это мой дом. В этом клубе поддерживали меня даже в самые трудные моменты. Именно благодаря "Реал Сосьедаду" я сейчас здесь, в сборной Испании", – заявил в беседе с журналистами Оярсабаль.

Микель Оярсабаль в составе сборной ИспанииФото: Depositphotos/Musiu0

Один из лучших бомбардиров ЧМ-2026

На мировом первенстве Оярсабаль является ключевой фигурой в атаке сборной Испании. В четырёх матчах турнира форвард уже забил четыре мяча, став одним из лучших снайперов мундиаля.

Следующий матч "красная фурия" проведёт 7 июля, когда в 1/8 финала чемпионата мира-2026 встретится со сборной Португалии.

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