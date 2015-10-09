Капитан сборной Англии выбрал клуб на новый сезон

Капитан сборной Англии и форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн определился со своим будущем на фоне интереса каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Кейн определился с будущим

Как сообщают журналисты The Athletic Дэвид Орнштейн и Пол Баллус, наиболее вероятным сценарием остаётся продление контракта 32-летнего нападающего с немецким грандом.

По информации источника, английский форвард полностью доволен жизнью в Германии и намерен продолжить выступления за немецкий гранд, несмотря на интерес со стороны каталонского клуба.

Что известно об интересе "Барселоны"

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривала Кейна в качестве одного из кандидатов на усиление линии атаки после ухода Роберта Левандовского. Каталонцы даже связывались с представителями футболиста, однако получили ответ, что обсуждение будущего игрока состоится только после завершения чемпионата мира-2026.

Теперь, по данным источника, вероятность перехода англичанина в испанский клуб значительно снизилась, поскольку приоритетом для самого футболиста остается продолжение карьеры в "Баварии".

Впечатляющая результативность

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере Кейна. Во всех турнирах форвард провел 51 матч, забил 61 гол и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт капитана сборной Англии с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 60 миллионов евро.

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