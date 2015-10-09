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Германия
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Капитан сборной Англии выбрал клуб на новый сезон

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Капитан сборной Англии выбрал клуб на новый сезон Харри Кейн в составе сборной Англии. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Капитан сборной Англии и форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн определился со своим будущем на фоне интереса каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

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Капитан сборной Англии и форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн определился со своим будущем на фоне интереса каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Кейн определился с будущим

Как сообщают журналисты The Athletic Дэвид Орнштейн и Пол Баллус, наиболее вероятным сценарием остаётся продление контракта 32-летнего нападающего с немецким грандом.

По информации источника, английский форвард полностью доволен жизнью в Германии и намерен продолжить выступления за немецкий гранд, несмотря на интерес со стороны каталонского клуба.

Что известно об интересе "Барселоны"

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривала Кейна в качестве одного из кандидатов на усиление линии атаки после ухода Роберта Левандовского. Каталонцы даже связывались с представителями футболиста, однако получили ответ, что обсуждение будущего игрока состоится только после завершения чемпионата мира-2026.

Теперь, по данным источника, вероятность перехода англичанина в испанский клуб значительно снизилась, поскольку приоритетом для самого футболиста остается продолжение карьеры в "Баварии".

Впечатляющая результативность

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере Кейна. Во всех турнирах форвард провел 51 матч, забил 61 гол и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт капитана сборной Англии с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 60 миллионов евро.

Капитан "Манчестер Юнайтед" выбрал клуб на следующий сезон

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2 Боруссия-09 Д 34 22 7 5 70-34 73
3 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4 Штутгарт-1893 34 18 8 8 71-49 62
5 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8 Айнтрахт Фр 34 11 11 12 61-65 44
9 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10 Майнц-05 34 10 10 14 44-53 40
11 Унион 34 10 9 15 44-58 39
12 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18 Санкт-Паули 34 6 8 20 29-60 26

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