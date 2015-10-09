Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 11:38
 

"Барселона" хочет подписать нападающего с 61 голом за сезон

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" хочет подписать нападающего с 61 голом за сезон ©depositphotos.com/Musiu0

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность подписания нападающего мюнхенской "Баварии" Харри Кейна, передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность подписания нападающего мюнхенской "Баварии" Харри Кейна, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Daily Mail Крейга Хоупа, "сине-гранатовые" уже установили первые контакты с представителями английского нападающего, чтобы оценить перспективы возможного трансфера.

При этом отмечается, что сам Кейн пока не настроен менять команду. Англичанин комфортно чувствует себя в "Баварии" и в настоящее время сосредоточен на переговорах о продлении контракта с мюнхенским клубом. Действующее соглашение форварда рассчитано еще на один сезон.

Несмотря на это, руководство "Барселоны" намерено следить за развитием ситуации и может вернуться к обсуждению потенциального перехода после завершения чемпионата мира, если условия сделки окажутся более выгодными.

Подчеркивается, что на данном этапе речь идет лишь о предварительном интересе со стороны каталонцев. До полноценных переговоров о трансфере дело пока не дошло.

32-летний Кейн остаётся одной из целей "Барселоны" – в нём видят замену ушедшему Роберту Левандовски.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 61 голом и семью результативными передачами. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 01:30   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Парагвай
Парагвай
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Парагвай
Проголосовало 118 человек

Реклама

Живи спортом!