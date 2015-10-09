"Барселона" хочет подписать нападающего с 61 голом за сезон

Каталонская "Барселона" рассматривает возможность подписания нападающего мюнхенской "Баварии" Харри Кейна, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Daily Mail Крейга Хоупа, "сине-гранатовые" уже установили первые контакты с представителями английского нападающего, чтобы оценить перспективы возможного трансфера.

При этом отмечается, что сам Кейн пока не настроен менять команду. Англичанин комфортно чувствует себя в "Баварии" и в настоящее время сосредоточен на переговорах о продлении контракта с мюнхенским клубом. Действующее соглашение форварда рассчитано еще на один сезон.

Несмотря на это, руководство "Барселоны" намерено следить за развитием ситуации и может вернуться к обсуждению потенциального перехода после завершения чемпионата мира, если условия сделки окажутся более выгодными.

Подчеркивается, что на данном этапе речь идет лишь о предварительном интересе со стороны каталонцев. До полноценных переговоров о трансфере дело пока не дошло.

32-летний Кейн остаётся одной из целей "Барселоны" – в нём видят замену ушедшему Роберту Левандовски.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 61 голом и семью результативными передачами. Его контракт с "Баварией" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

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