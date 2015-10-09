Итальянский гранд сохранил чемпиона Европы, которого мог потерять бесплатно

"Наполи" официально продлил контракт с защитником сборной Италии Леонардо Спинаццолой, передают Vesti.kz.
Как сообщила пресс-служба неаполитанского клуба, новое соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года.
Предыдущий контракт игрока истекал 30 июня, поэтому долгое время сохранялась вероятность, что он покинет команду в статусе свободного агента. Однако в итоге сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества.
Спинаццола присоединился к "Наполи" летом 2024 года, перейдя из "Ромы" без выплаты компенсации. За это время опытный защитник стал важной частью команды.
В сезоне-2025/26 итальянец провел 42 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. А за национальную сборную Италии Спинаццола сыграл 27 матчей.
Каких успехов добился итальянец?
Отметим, что за свою карьеру Спинаццола добился успехов как на клубном уровне, так и в составе сборной Италии. Вместе с национальной командой защитник стал чемпионом Европы 2020 года. В составе "Ювентуса" он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны, а с "Ромой" завоевал первый в истории клуба трофей Лиги конференций УЕФА.
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