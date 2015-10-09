Талант из Аргентины отказался от "Реала" и выбрал другой клуб

Будущее полузащитника сборной Аргентины по футболу Нико Паса окончательно определилось, передают Vesti.kz. Несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала", футболист продолжит карьеру в итальянском "Комо".

Об этом сообщил отец и агент игрока Пабло Пас. По его словам, все стороны пришли к выводу, что еще один сезон в Италии станет для Нико лучшим вариантом для дальнейшего развития.

"Это было непростое решение, потому что "Реал" действительно хотел вернуть Нико. Но мы считаем, что еще один год в Италии – лучший выбор для него", – цитируют Foot Mercato.

Он отметил, что между клубами остается согласовать лишь некоторые детали сделки, включая финансовые условия.

"Осталось урегулировать несколько вопросов, в том числе цену. Нико счастлив, потому что прекрасно чувствует себя в "Комо". Здесь его ценят, и ему очень комфортно", – добавил отец футболиста.

По информации источника, в "Реале" также поддержали это решение. В мадридском клубе считают, что выступление за "Комо" под руководством Сеска Фабрегаса, который в новом сезоне сыграет с командой в Лиге чемпионов, станет важным этапом в развитии молодого аргентинца.

Кроме того, сообщается, что "Реал" договорился с "Комо" о продаже оставшихся 50 процентов экономических прав на Нико Паса за 60 миллионов евро. При этом мадридский клуб сохранил за собой право обратного выкупа игрока за 80 миллионов евро, оставив возможность вернуть полузащитника в будущем.

Главные победы Нико Паса

Отметим, что в составе мадридского "Реала" аргентинский полузащитник стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и клубного чемпионата мира.

После перехода в "Комо" он продолжил прогрессировать, завоевав звание лучшего молодого игрока Серии A по итогам сезона-2024/25. Год спустя Пас был признан лучшим полузащитником чемпионата Италии, а также вошел в символическую сборную сезона

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