Польский нападающий Роберт Левандовски продолжит карьеру в американской лиге MLS. Бывший форвард "Барселоны" стал игроком "Чикаго Файр", сообщает корреспондент Vesti.kz.

О переходе 37-летнего футболиста официально объявил клуб из Чикаго, подчеркнув, что команда подписала одного из самых титулованных нападающих современности.

"Мы подписали в качестве действующего игрока мировую футбольную икону и лучшего бомбардира Польши за всю историю Роберта Левандовски", - говорится на странице клуба в социальной сети X.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Карьера в "Барселоне"

Напомним, что Левандовски последние четыре года защищал цвета "Барселоны". Его контракт с каталонским клубом завершился сегодня, 30 июня.

В минувшем сезоне футболист провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал четыре результативные передачи. Всего же за "сине-гранатовых" поляк сыграл 193 матча во всех турнирах, забил 120 голов и отдал 24 результативные передачи.

Вместе с "Барселоной" Левандовски выиграл семь трофеев, а в своём последнем сезоне помог команде завоевать титул чемпионов Испании.

Также сообщалось, что он рассматривал вариант перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

На данный момент "Чикаго Файр" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

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