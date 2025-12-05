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ЧМ-2026
Сегодня 03:51
 

Неймар высмеял автора точных прогнозов на ЧМ-2026

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Неймар высмеял автора точных прогнозов на ЧМ-2026 Фото: x.com/neymarjr©

Нападающий сборной Бразилии Неймар подшутил над немецким экономистом Йоахимом Клементом после выхода своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Бразилии Неймар подшутил над немецким экономистом Йоахимом Клементом после выхода своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эксперт прогнозировал вылет пентакампеонов уже на первой стадии плей-офф, причем ранее он предсказал победителей трех последних чемпионатов мира. Бразильцы же в матче 1/16 финала обыграли Японию со счетом 2:1 и прошли дальше.

"Господин Йоахим Клемент… пожалуйста, попробуйте ещё раз на следующем чемпионате мира", - написал Неймар на своей странице в социальной сети X.

Напомним, следующим соперником Бразилии станет победитель встречи между сборными Кот-д’Ивуара и Норвегии, которые разыграют путевку в 1/8 финала.

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