Гол на 90+5-й минуте решил исход матча Бразилия - Япония

Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 2:1 в пользу пятикратных чемпионов мира. Причем уже на 29-й минуте японцы вышли вперед благодаря голу Каишу Сано.

Бразильцам лишь во втором тайме удалось восстановить равновесие. На 56-й минуте Каземиро замкнул подачу на дальней штанге.

Решающий гол был забит на 90+5-й минуте. Победу японцам принес Габриэль Мартинели, расстрелявший с близкого расстояния вратаря японцев Дзиона Сузуки.

В 1/8 финала Бразилия встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.

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