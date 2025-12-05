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ЧМ-2026
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Гол на 90+5-й минуте решил исход матча Бразилия - Япония

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Гол на 90+5-й минуте решил исход матча Бразилия - Япония ©instagram.com/brasil

Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Хьюстоне (США) завершилась со счетом 2:1 в пользу пятикратных чемпионов мира. Причем уже на 29-й минуте японцы вышли вперед благодаря голу Каишу Сано.


Бразильцам лишь во втором тайме удалось восстановить равновесие. На 56-й минуте Каземиро замкнул подачу на дальней штанге.


Решающий гол был забит на 90+5-й минуте. Победу японцам принес Габриэль Мартинели, расстрелявший с близкого расстояния вратаря японцев Дзиона Сузуки.


В 1/8 финала Бразилия встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар - Норвегия.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Мехико   •   1/16 финала, мужчины
1 июля 06:00   •   не начат
Мексика
Мексика
- : -
Эквадор
Эквадор
Кто победит в основное время?
Мексика
Ничья
Эквадор
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