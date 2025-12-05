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ЧМ-2026
Сегодня 00:41
 

С кем сыграет Бразилия за выход в четвертьфинал ЧМ-2026

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С кем сыграет Бразилия за выход в четвертьфинал ЧМ-2026 Сборная Бразилии на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Сборная Бразилии узнала, с кем сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу после победы над Японией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Бразилии узнала, с кем сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу после победы над Японией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/16 финала подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу со счетом 2:1 и пробились в следующий раунд турнира.


Теперь соперником Бразилии станет победитель встречи между сборными Кот-д’Ивуара и Норвегии. Эти команды разыграют путевку в 1/8 финала сегодня, 30 июня, в 22:00 по казахстанскому времени.

Поединок за выход в четвертьфинал мирового первенства с участием Бразилии состоится 6 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 01:00. Победитель этого матча продолжит борьбу за трофей чемпионата мира.

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