Мануэль Нойер завершил выступления за сборную Германии по футболу после вылета команды с чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Еще до старта турнира 40-летний вратарь заявил, что это мировое первенство станет последним в его международной карьере. В итоге финальным в бундестим оказался матч 1/16 финала, который она проиграла Парагваю в серии послематчевых пенальти.

Нойер защищал цвета сборной Германии с 2009 года. В составе команды вратарь выиграл чемпионат мира 2014 года. Он провел на мундиалях 23 матча, что является мировым рекордом среди вратарей.

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