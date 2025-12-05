Сборная Парагвая сенсационно выбила Германию и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Исход встречи 1/16-й решился в серии пенальти.

Парагвайцы открыли счет на 42-й минуте благодаря точному удару Хулио Энсисо. После перерыва Германия сумела восстановить равновесие — на 54-й минуте отличился Кай Хаверц.

В основное время победителя выявить не удалось, поэтому команды провели два дополнительных тайма. На 102-й минуте Джонатан Та отправил мяч в ворота сборной Парагвая, однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил.

До конца дополнительного времени счет не изменился, и судьба путевки в следующий раунд решалась в серии пенальти. В исполнении 11-метровых точнее оказались футболисты Парагвая, которые и вышли в 1/8 финала.

За выход в четвертьфинал парагвайцы встретятся с победителем противостояния между Францией и Швецией.

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