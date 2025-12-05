Легендарный игрок обошёл Мбаппе с Дембеле и стал фаворитом на "Золотой мяч"-2026

Издание The Athletic обновило рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч"-2026 после завершения группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, передают Vesti.kz.
Месси вышел в лидеры гонки
По мнению экспертов, капитан сборной Аргентины Лионель Месси является главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.
Месси уверенно проводит чемпионат мира-2026 и с шестью забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров турнира. Кроме того, он является рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" — в его коллекции уже восемь наград.
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч"-2026
По версии источника, десятка главных фаворитов выглядит следующим образом:
- Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина);
- Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, Франция);
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция);
- Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, Бразилия);
- Харри Кейн ("Бавария", Англия);
- Майкл Олисе ("Бавария", Франция);
- Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия);
- Деклан Райс ("Арсенал", Англия);
- Луис Диас ("Бавария", Колумбия).
Всё может решить чемпионат мира
Окончательно круг претендентов определится после завершения международного сезона. Финальной точкой станет решающий матч чемпионата мира-2026, который состоится 19 июля. Именно выступление в плей-офф мирового первенства может оказать ключевое влияние на выбор обладателя престижной награды.
Впервые в истории церемония вручения "Золотого мяча" пройдёт не в Париже (Франция), а в Лондоне (Великобритания). Победителя объявят 26 октября 2026 года.
Напомним, обладателем "Золотого мяча" по итогам 2025 года стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле.
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