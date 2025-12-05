Легендарный игрок обошёл Мбаппе с Дембеле и стал фаворитом на "Золотой мяч"-2026

Издание The Athletic обновило рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч"-2026 после завершения группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, передают Vesti.kz.

Месси вышел в лидеры гонки

По мнению экспертов, капитан сборной Аргентины Лионель Месси является главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

Месси уверенно проводит чемпионат мира-2026 и с шестью забитыми мячами возглавляет гонку бомбардиров турнира. Кроме того, он является рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" — в его коллекции уже восемь наград.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч"-2026

По версии источника, десятка главных фаворитов выглядит следующим образом:

Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина); Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, Франция); Усман Дембеле (ПСЖ, Франция); Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид, Бразилия); Харри Кейн ("Бавария", Англия); Майкл Олисе ("Бавария", Франция); Ламин Ямаль ("Барселона", Испания); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия); Деклан Райс ("Арсенал", Англия); Луис Диас ("Бавария", Колумбия).

Всё может решить чемпионат мира

Окончательно круг претендентов определится после завершения международного сезона. Финальной точкой станет решающий матч чемпионата мира-2026, который состоится 19 июля. Именно выступление в плей-офф мирового первенства может оказать ключевое влияние на выбор обладателя престижной награды.

Впервые в истории церемония вручения "Золотого мяча" пройдёт не в Париже (Франция), а в Лондоне (Великобритания). Победителя объявят 26 октября 2026 года.

Напомним, обладателем "Золотого мяча" по итогам 2025 года стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Усман Дембеле.

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