Аршавин назвал главного претендента на "Золотой мяч" - 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, кого считает главным претендентом на "Золотой мяч" — 2026, передают Vesti.kz.
По его словам, фаворитом на эту награду является нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн. На проходящем чемпионате мира-2026 форвард сборной Англии забил два гола.
— Как считаете, Кейн прямо сейчас главный претендент на "Золотой мяч"?
— Мне кажется, да.
— Почему?
— Ну, потому что он назабивал там кучу голов. Его "Бавария", в принципе, играла в отличный футбол и вылетела только от ПСЖ (в Лиге чемпионов). И у Англии хорошие шансы выиграть этот чемпионат мира, — сказал Аршавин.
В минувшем сезоне Кейн забил 61 гол и сделал семь результативных передач в 51 матче за "Баварию".
В составе мюнхенского клуба англичанин стал победителем Бундеслиги и Кубка Германии, а в Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала.
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