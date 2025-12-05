Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 22:15
 

Роналду забил первый гол на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Роналду забил первый гол на ЧМ-2026 ©depositphotos.com/thenews2.com

В матче Португалия - Узбекистан на ЧМ-2026 открыт счет. Автором гола стал Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В матче Португалия - Узбекистан на ЧМ-2026 открыт счет. Автором гола стал Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

На шестой минуте встречи форвард "Аль-Насра" откликнулся на прострел с фланга и поразил ворота Абдувахида Нематова.

Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира. Он забил девятый гол на мировых первенствах, отличивших взятиями ворот на всех шести мундиалях.

Матч проходит в Хьюстоне (США). В первом туре Узбекистан ступил Колумбии со счетом 1:3, а португальцы сыграли вничью с ДР Конго.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 07:00   •   не начат
Колумбия
Колумбия
- : -
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
Кто победит в основное время?
Колумбия
Ничья
ДР Конго
Проголосовало 177 человек

Реклама

Живи спортом!