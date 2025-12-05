Сборная Португалии объявила решение по Роналду на матч ЧМ-2026 с Узбекистаном

Стал известен состав сборной Португалии на матч второго тура группы K против Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

Главная звезда португальцев 41-летний Криштиану Роналду начнет игру с первых минут.

Состав сборной Португалии:

Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету, Роналду.

Отметип, что игра группы K в Хьюстоне начнётся в 22:00 по времени Казахстана. Напомним, в первом туре сборная Узбекистана уступила Колумбии (1:3).

Португальцы на старте оступились в матче с ДР Конго - 1:1. Ранее был объявлен состав сборной Узбекистана, за которую с первых минут сыграет звезда "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов.

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