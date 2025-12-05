В сборной Узбекистана приняли решение по Хусанову перед матчем с Португалией

Назван состав сборной Узбекистана на матч второго тура групповой стадии ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.
Фабио Каннаваро выпустит чледцющпх игроков с первых минут матча:
Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шомуродов.
Отметип, что игра группы K в Хьюстоне начнётся в 22:00 по времени Казахстана.
Напомним, в первом туре сборная Узбекистана уступила Колумбии (1:3).
Португальцы на старте оступились в матче с ДР Конго - 1:1.
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Чемпионат мира 2026 • США, Хьюстон • Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:00 • идёт
Португалия
0:0
Узбекистан
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Узбекистан
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