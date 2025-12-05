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ЧМ-2026
Сегодня 21:01
 

В сборной Узбекистана приняли решение по Хусанову перед матчем с Португалией

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В сборной Узбекистана приняли решение по Хусанову перед матчем с Португалией ©Ufa.uz

Назван состав сборной Узбекистана на матч второго тура групповой стадии ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Назван состав сборной Узбекистана на матч второго тура групповой стадии ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Фабио Каннаваро выпустит чледцющпх игроков с первых минут матча:

Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шомуродов.

Отметип, что игра группы K в Хьюстоне начнётся в 22:00 по времени Казахстана.

Напомним, в первом туре сборная Узбекистана уступила Колумбии (1:3).

Португальцы на старте оступились в матче с ДР Конго - 1:1.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:00   •   идёт
Португалия
Португалия
0:0
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Узбекистан
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