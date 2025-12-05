В сборной Узбекистана приняли решение по Хусанову перед матчем с Португалией

Назван состав сборной Узбекистана на матч второго тура групповой стадии ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Фабио Каннаваро выпустит чледцющпх игроков с первых минут матча:

Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шомуродов.

Отметип, что игра группы K в Хьюстоне начнётся в 22:00 по времени Казахстана.

Напомним, в первом туре сборная Узбекистана уступила Колумбии (1:3).

Португальцы на старте оступились в матче с ДР Конго - 1:1.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!