Месяцами не получал зарплату, а теперь стал героем Парагвая: кто выбил Германию с ЧМ-2026

Героем одной из главных сенсаций чемпионата мира-2026 стал вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль. Именно его уверенная игра помогла южноамериканской команде выбить Германию уже на стадии 1/16 финала. Однако путь голкипера к этому успеху оказался куда более драматичным, чем сам матч, передают Vesti.kz.

Сенсация на чемпионате мира

В поединке 1/16 финала Парагвай сотворил одну из главных неожиданностей турнира, выбив четырёхкратных чемпионов мира.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти парагвайцы оказались точнее — 4:3. Одним из главных творцов победы стал Орландо Хиль, который не только совершил несколько ключевых спасений по ходу встречи, но и помог своей команде выиграть послематчевую серию. После финального свистка именно его признали лучшим игроком матча.

Ради здоровья сына продал почти всё, что имел

Ещё несколько лет назад карьера Хиля могла закончиться совсем иначе.

Четыре года назад у голкипера родился сын Лаутаро, который появился на свет значительно раньше срока и находился в тяжёлом состоянии. В то время Хиль выступал за клуб, где зарплату регулярно задерживали, а получаемых денег едва хватало на жизнь.

Чтобы оплатить лечение ребенка, футболист начал продавать личные вещи. Сначала ушли повседневная одежда, затем кроссовки и игровые бутсы. Позже ему пришлось расстаться даже с одной из самых дорогих для себя вещей — футболкой молодёжной сборной Парагвая.

Жена вратаря позже вспоминала:

"Наш сын боролся за жизнь, и папа продал всё, что у нас было", - рассказывала супруга Орландо.

Фото:instagram.com/orlando_danieel01

От нападающего до вратаря и героя страны

Любопытно, что в детстве Хиль вовсе не мечтал быть голкипером. До 13 лет он играл в нападении, пока тренер не поставил ему ультиматум: либо перейти в ворота, либо навсегда остаться в запасе.

Будущий вратарь согласился, начал посвящать тренировкам все свободное время, нередко пропуская занятия в школе, а технику игры изучал по видеозаписям легендарного немецкого голкипера Мануэля Нойера.

Даже в национальную сборную Парагвая Хиль попал далеко не сразу — первый вызов он получил лишь в 25 лет, когда команда уже завоевала путевку на чемпионат мира.

Фото:instagram.com/orlando_danieel01

Символичная победа

Судьба приготовила для Орландо красивую развязку. В своём первом плей-офф чемпионата мира он помог выбить с турнира Германию — сборную страны, где выступал его футбольный кумир Мануэль Нойер, на игре которого он когда-то учился.

Сегодня история Хиля получила счастливое продолжение. Его сын Лаутаро полностью выздоровел, а сам вратарь стал национальным героем Парагвая.

Теперь сборная Парагвая продолжит борьбу на чемпионате мира-2026. В 1/8 финала команда встретится с победителем пары Франция — Швеция.

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