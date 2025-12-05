В Парагвае официально объявили выходной день после победы над Германией на ЧМ-2026

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня государственным выходным после исторического успеха национальной сборной на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Историческая победа над Германией

В матче 1/16 финала мирового первенства парагвайцы сенсационно выбили сборную Германии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда оказалась точнее — 4:3.

После этой победы президент страны подписал указ, согласно которому 30 июня объявлено официальным выходным днем.

Обращение президента

"Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая отражает самую суть нашей идентичности: боевой дух, веру и силу народа, который никогда не сдаётся. Спасибо, "Альбирроха", за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом. Декрет № 6280: хорошее приходит к тем, кто умеет ждать. Вперёд, Парагвай!" — написал Пенья на своей странице в социальной сети X, приложив копию подписанного указа.

Благодаря победе над Германией сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Следующим соперником команды станет победитель противостояния между Францией и Швецией.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

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