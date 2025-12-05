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ЧМ-2026
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В Парагвае официально объявили выходной день после победы над Германией на ЧМ-2026

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В Парагвае официально объявили выходной день после победы над Германией на ЧМ-2026 Сборная Парагвая по футболу. ©instagram.com/albirroja

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня государственным выходным после исторического успеха национальной сборной на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня государственным выходным после исторического успеха национальной сборной на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Историческая победа над Германией

В матче 1/16 финала мирового первенства парагвайцы сенсационно выбили сборную Германии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда оказалась точнее — 4:3.

После этой победы президент страны подписал указ, согласно которому 30 июня объявлено официальным выходным днем.

Обращение президента

"Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая отражает самую суть нашей идентичности: боевой дух, веру и силу народа, который никогда не сдаётся.

Спасибо, "Альбирроха", за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом. Декрет № 6280: хорошее приходит к тем, кто умеет ждать. Вперёд, Парагвай!" — написал Пенья на своей странице в социальной сети X, приложив копию подписанного указа.

Благодаря победе над Германией сборная Парагвая вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Следующим соперником команды станет победитель противостояния между Францией и Швецией.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   1/16 финала, мужчины
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