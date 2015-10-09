Клопп высказался о готовности возглавить сборную Германии

Бывший главный тренер английского "Ливерпуля", немецкий специалист Юрген Клопп высказался о готовности назначения в сборную Германии после сенсационного вылета национальной команды с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии

На фоне неудачного выступления немецкой сборной в СМИ начали активно обсуждать возможную смену главного тренера и возвращение Клоппа к работе.

Однако сам специалист дал понять, что пока не готов обсуждать подобный сценарий.

"Я ещё не думал об этом. Я понимаю, что сейчас упоминается моё имя. Но сейчас не время говорить об этом", — сказал Клопп телеканалу MagentaTV.

Германия неожиданно покинула турнир

Сборная Германии завершила выступление уже на стадии 1/16 финала чемпионата мира-2026. В матче с Парагваем основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — 4:3.

Что решил Нагельсман

После поражения главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсман заявил, что не намерен подавать в отставку. По его словам, он готов продолжить работу с национальной командой, если руководство Немецкого футбольного союза сохранит ему доверие.

Ранее главный тренер сборной Германии высказался о вылете из ЧМ-2026.

Добавим также, что Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026.

Лучшие моменты матча: как Парагвай сенсационно выбил Германию с ЧМ-2026

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