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ЧМ-2026
Сегодня 06:53
 

Лучшие моменты матча: как Парагвай сенсационно выбил Германию с ЧМ-2026

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Лучшие моменты матча: как Парагвай сенсационно выбил Германию с ЧМ-2026 Фото: instagram.com/albirroja©

Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Парагвая и Германии.

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Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Парагвая и Германии.

Как сообщают Vesti.kz, основное время встречи завершилось ничьей 1:1. В добавленные таймы судья не засчитал гол немецкой сборной. В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти, в которых точнее были футболисты Парагвая.

Этот матч стал последним в составе сборной Германии для вратаря Мануэля Нойера. 

За выход в четвертьфинал парагвайцы встретятся с победителем противостояния между Францией и Швецией.

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