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ЧМ-2026
Сегодня 14:35
 

Прямая трансляция матча Кот-д'Ивуар - Норвегия за выход в 1/8 финала ЧМ-2026

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Прямая трансляция матча Кот-д'Ивуар - Норвегия за выход в 1/8 финала ЧМ-2026 Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии на ЧМ-2026. ©Depositphotos/DURAOFOTO

Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором за выход в следующую стадию поспорят сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором за выход в следующую стадию поспорят сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии, передают Vesti.kz.

Где и когда пройдёт матч

Игра пройдёт на стадионе "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США). Начало встречи запланировано на 22:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию поединка покаже телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

Ориентировачные составы команд

  • Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана – Гела Дуэ, Коссуну, Усман Диоманде, Гислен Конан – Сангаре – Амад Диалло, Кессье, Инао Улай, Ян Диоманде – Пепе.
  • Норвегия: Нюланд – Педерсен, Айер, Хеггем, Вольфе – Аурснес, Берге – Педерсен, Эдегор, Нуса – Холанд.

Бразилия ждёт победителя

Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала, где его соперником станет сборная Бразилии, накануне обыгравшая Японию со счётом 2:1.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Расписание ЧМ-2026 на 30 июня и 1 июля: кто сыграет за выход в 1/8 финала

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Гуадалупе   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 06:00   •   закончен
Нидерланды
Нидерланды
1:1 п. 2:3
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Нидерланды

53%

Ничья

11%

Марокко

36%

Проголосовало 478 человек

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