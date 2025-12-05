Прямая трансляция матча Кот-д'Ивуар - Норвегия за выход в 1/8 финала ЧМ-2026

Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором за выход в следующую стадию поспорят сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии, передают Vesti.kz.

Где и когда пройдёт матч

Игра пройдёт на стадионе "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США). Начало встречи запланировано на 22:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию поединка покаже телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

Ориентировачные составы команд

Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана – Гела Дуэ, Коссуну, Усман Диоманде, Гислен Конан – Сангаре – Амад Диалло, Кессье, Инао Улай, Ян Диоманде – Пепе.

Яхья Фофана – Гела Дуэ, Коссуну, Усман Диоманде, Гислен Конан – Сангаре – Амад Диалло, Кессье, Инао Улай, Ян Диоманде – Пепе. Норвегия: Нюланд – Педерсен, Айер, Хеггем, Вольфе – Аурснес, Берге – Педерсен, Эдегор, Нуса – Холанд.

Бразилия ждёт победителя

Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала, где его соперником станет сборная Бразилии, накануне обыгравшая Японию со счётом 2:1.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Расписание ЧМ-2026 на 30 июня и 1 июля: кто сыграет за выход в 1/8 финала

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!