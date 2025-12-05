Расписание ЧМ-2026 на 30 июня и 1 июля: кто сыграет за выход в 1/8 финала

Сегодня, 30 июня, и в ночь на 1 июля по казахстанскому времени на чемпионате мира-2026 по футболу состоятся очередные матчи стадии 1/16 финала. Болельщиков ждут три встречи, по итогам которых определятся еще три участника 1/8-й мирового первенства, передают Vesti.kz.

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Игровой день откроет противостояние сборных Кот-д'Ивуара и Норвегии. Матч пройдет на стадионе "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

Франция — Швеция

Во втором матче дня на поле выйдут сборные Франции и Швеции. Встреча состоится на стадионе "Мидоулэндс" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 02:00 по казахстанскому времени.

Мексика — Эквадор

Закроет программу второго игрового дня плей-офф матч между сборными Мексики и Эквадора. Команды сыграют на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Начало встречи — в 06:00 по казахстанскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

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