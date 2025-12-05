Главный тренер сборной Германии высказался о вылете с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Парагвая, передают Vesti.kz.

Нагельсман объяснил поражение

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты Парагвая, победившие со счётом 4:3.

После игры наставник немецкой сборной отметил, что его команде не хватило остроты в атакующих действиях.

"Мы просто слишком долго не могли наладить игру через фланги. По ходу матча мы пытались больше форсировать атаки и в итоге стали чаще создавать моменты в штрафной. Контроль у нас был, но не хватало остроты", — цитирует слова Нагельсмана Bulinews.

Германия завершила выступление

Поражение в серии пенальти лишило сборную Германии шансов на продолжение борьбы за титул. В свою очередь, Парагвай вышел в 1/8 финала, где встретится с победителем противостояния между сборными Франции и Швеции.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Ранее Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026.

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