Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал победу над Японией в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Итальянский специалист отметил, что его команда сохраняла спокойствие в непростом матче. Он планировал выпустить Неймара на поле, если бы потребовались дополнительные таймы.

"Мы не теряли терпения, у нас было много ресурсов на поле и на скамейке запасных. Япония - непростой соперник, очень организованная и интенсивная команда. Я берёг Неймара на дополнительное время. Он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять расстановку, потому что команда играла хорошо", - цитирует Анчелотти сайт ФИФА.

Видеообзор матча, или как Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ

Напомним, что Бразилия обыграла Японию в первом раунде плей-офф со счетом 2:1. Команда Анчелотти вышла в 1/8 финала мирового первенства, где встретится с победителем пары Кот-д’Ивуар - Норвегия.

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