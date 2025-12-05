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ЧМ-2026
Сегодня 01:20
 

Видеообзор матча, или как Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ

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Видеообзор матча, или как Бразилия вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ Фото: depositphotos/thenews2.com©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, подопечные Карло Анчелотти обыграли Японию со счетом 2:1. По ходу матча бразильцы уступали 0:1, затем сравняли, а победный гол забили уже в добавленное время. Подробности можно прочитать тут.

За выход в четвертьфинал команда сыграет с победителем противостояния между сборными Кот-д’Ивуара и Норвегии. 

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