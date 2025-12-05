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ЧМ-2026
Сегодня 08:10
 

Тренер Германии объявил решение после фиаско на ЧМ-2026

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Тренер Германии объявил решение после фиаско на ЧМ-2026 Юлиан Нагельсман. ©Depositphotos/katatonia82

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал свое будущее в национальной команде после неожиданного вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал свое будущее в национальной команде после неожиданного вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Нагельсман ответил на вопрос об отставке

Немецкая сборная завершила выступление уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — 4:3.

После матча Нагельсман дал понять, что не собирается самостоятельно покидать свой пост.

"Я не ухожу в отставку. Если в Германии захотят, чтобы я остался до 2028 года, я это сделаю. Если они этого не сделают, я покину этот проект", — цитирует слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Германия вновь не прошла в 1/8-ю

Поражение от Парагвая стало очередным серьёзным разочарованием для немецкого футбола. Сборная Германии не может пройти в 1/8-ю финала чемпионатов мира уже на протяжении трёх розыгрышей подряд.

Тем временем Парагвай в следующей стадии плей-офф встретится с победителем противостояния между Францией и Швецией.

Ранее главный тренер сборной Германии высказался о вылете из ЧМ-2026.

Добавим также, что Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026.

Лучшие моменты матча: как Парагвай сенсационно выбил Германию с ЧМ-2026

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