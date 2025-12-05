Кейн превзошёл достижение Роналду после гола на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Харри Кейн достиг отметки в 70 забитых мячей за клуб и национальную команду в нынешнем сезоне. Этот результат позволил ему превзойти лучший бомбардирский показатель в карьере Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Видеообзор матча, или как Англия обыграла Панаму благодаря Беллингему и Кейну

Знаковый юбилейный гол английский форвард забил в матче группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной Панамы (2:0). Теперь на счету Кейна 70 голов всего в 60 сыгранных матчах за сезон. По этому показателю он обошёл Криштиану Роналду, чей пиковый карьерный результат составлял 69 голов в 69 играх (в сезоне-2011/12 за "Реал" и Португалию).

Кроме того, Кейн превзошёл второй лучший результат Лионеля Месси (69 голов в сезоне-2012/13). Выше англичанина в современной истории футбола остаётся только абсолютный рекорд Месси - 82 гола за клуб и сборную в сезоне-2011/12. В активе 32-летнего Кейна на этом чемпионате мира уже 3 забитых мяча, и он продолжает борьбу за "Золотую бутсу" турнира.

Отметим, что Англия вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе L, набрав 7 очков. В 1/16 финала британцы сыграют с ДР Конго, матч состоится 1 июля.

Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

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