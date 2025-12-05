Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Первый раунд плей-офф
• ЮАР - Канада
• Бразилия - Япония
• Германия - Парагвай
• Нидерланды - Марокко
• Кот-д'Ивуар - Норвегия
• Франция - Швеция
• Мексика - Эквадор
• Англия - ДР Конго
• Бельгия - Сенегал
• США - Босния
• Испания - Австрия
• Португалия - Хорватия
• Швейцария - Алжир
• Австралия - Египет
• Аргентина - Кабо-Верде
• Колумбия - Гана
Первый матч на выбывание между сборными ЮАР и Канады состоится в ночь с 28 на 29 июня и начнётся в 00:00 по времени Астаны.
Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.
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