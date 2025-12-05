Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Первый раунд плей-офф

• ЮАР - Канада

• Бразилия - Япония

• Германия - Парагвай

• Нидерланды - Марокко

• Кот-д'Ивуар - Норвегия

• Франция - Швеция

• Мексика - Эквадор

• Англия - ДР Конго

• Бельгия - Сенегал

• США - Босния

• Испания - Австрия

• Португалия - Хорватия

• Швейцария - Алжир

• Австралия - Египет

• Аргентина - Кабо-Верде

• Колумбия - Гана

Первый матч на выбывание между сборными ЮАР и Канады состоится в ночь с 28 на 29 июня и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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