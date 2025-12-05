Хусанов узнал оценку после привезённого пенальти на ЧМ-2026

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов узнал оценку за свою игру в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу против ДР Конго, передают Vesti.kz.

Узбекистан проиграл со счётом 1:3, хотя вёл 1:0. Хусанов на 68-й минуте привёз пенальти, после чего конголезцы отыгрались и в дальнейшем вырвали победу.

За свою игру Хусанов получил 5.8 от Flashscore, это вторая худшая оценка в составе узбекистанской команды, самый низкий рейтинг оказался у вратаря Абдувахида Нематова - 5.7.

Отметим, что из группы K в плей-офф вышли Колумбия (7 очков), Португалия (5) и ДР Конго (4), а Узбекистан (0) завершил своё выступление на мундиале.

В 1/16 финала колумбийцы встретятся с Ганой (3 июля), португальцы - с Хорватией (2 июля), конголезцы - с Англией (1 июля).

Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

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