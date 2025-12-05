Сборная Узбекистана завершила выступление на чемпионате мира-2026 по футболу поражением от ДР Конго в заключительном матче группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы K завершилась со счетом 3:1 в пользу африканской команды.

Подопечные Фабио Каннаваро первыми вышли вперед и имели шанс одержать первую победу на турнире. Автором гола на 10-й минуте стал капитан узбекистанцев Эльдор Шомуродов.

Однако во втором тайме Конго исправил ситуацию. Сначала на 68-й минуте Йоан Висса реализовал пенальти и сравнял. Через 10 минут Фистон Майеле вывел Конго вперед. А в добавленное время Висса оформил дубль.

В итоге Узбекистан занял последнее место в группе К и завершил выступление на чемпионате мира, не сумев пробиться в плей-офф. Подопечные Фабио Каннаваро потерпели поражения во всех своих матчах - от Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

В плей-офф чемпионата мира из группы K вышли Колумбия, занявшая первое место с семью очками, а также Португалия, финишировавшая второй с пятью баллами. ДР Конго с четырьмя очками стала третьей.

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