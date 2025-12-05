Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:33
 

Не получилось хлопнуть дверью: Узбекистан проиграл Конго в последнем матче на ЧМ-2026

  Комментарии (1)

Поделиться
Не получилось хлопнуть дверью: Узбекистан проиграл Конго в последнем матче на ЧМ-2026 Сборная Узбекистана. Фото: ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Узбекистана завершила выступление на чемпионате мира-2026 по футболу поражением от ДР Конго в заключительном матче группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться
1

Сборная Узбекистана завершила выступление на чемпионате мира-2026 по футболу поражением от ДР Конго в заключительном матче группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы K завершилась со счетом 3:1 в пользу африканской команды.

Подопечные Фабио Каннаваро первыми вышли вперед и имели шанс одержать первую победу на турнире. Автором гола на 10-й минуте стал капитан узбекистанцев Эльдор Шомуродов.

Однако во втором тайме Конго исправил ситуацию. Сначала на 68-й минуте Йоан Висса реализовал пенальти и сравнял. Через 10 минут Фистон Майеле вывел Конго вперед. А в добавленное время Висса оформил дубль.

В итоге Узбекистан занял последнее место в группе К и завершил выступление на чемпионате мира, не сумев пробиться в плей-офф. Подопечные Фабио Каннаваро потерпели поражения во всех своих матчах - от Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3). 

В плей-офф чемпионата мира из группы K вышли Колумбия, занявшая первое место с семью очками, а также Португалия, финишировавшая второй с пятью баллами. ДР Конго с четырьмя очками стала третьей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!