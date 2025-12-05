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ЧМ-2026
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Роналду не помог: Португалия не смогла обыграть Колумбию и уступила ей первое место в группе

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Роналду не помог: Португалия не смогла обыграть Колумбию и уступила ей первое место в группе Криштиану Роналду. Фото: depositphotos/mrogowski_photography©

Сборная Португалии не сумела обыграть Колумбию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она пробилась в плей-офф лишь со второго места.

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Сборная Португалии не сумела обыграть Колумбию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она пробилась в плей-офф лишь со второго места.

Встреча третьего тура группы K завершилась без забитых мячей - 0:0. В составе португальцев весь матч провёл капитан команды Криштиану Роналду, однако результативными действиями 41-летний форвард не отметился.

В трех матчах Колумбия набрала семь очков и заняла первое место в группе. Ранее на турнире южноамериканцы обыграли Узбекистан (3:1) и ДР Конго (1:0).

Сборная Португалии финишировала второй с пятью очками. Команда Роналду стартовала на турнире с ничьей против ДР Конго (1:1), затем разгромила Узбекистан со счётом 5:0, а в заключительном туре не смогла обыграть Колумбию.

 

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