"Барселона" решила избавиться от таланта ради новых трансферов

"Барселона" экстренно разгружает зарплатную ведомость ради выкупа Жоау Канселу у саудовского "Аль-Хиляля" и подписания нового форварда. Первым кандидатом на выход стал 20-летний шведский нападающий Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

По информации источника, игрок не входит в планы главного тренера Ханси Флика и проиграл конкуренцию Ламину Ямалю. Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку уже провёл встречу с агентом футболиста и потребовал найти новый клуб. Каталонцы рассчитывают отдать Бардагжи в аренду в команду Ла Лиги с гарантированным местом в старте, но также готовы рассмотреть полноценную продажу при наличии выгодного предложения.

Бардагжи присоединился к "Барселоне" в прошлом году, перейдя из датского "Копенгагена" за 2.5 миллиона евро. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре ассиста.

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