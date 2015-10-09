Мбаппе пытается переманить в "Реал" звезду "Баварии" за 200 миллионов

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе пытается убедить вингера "Баварии" Майкла Олисе перейти в испанский клуб. Футболисты плотно общаются в расположении сборной Франции на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Олисе заинтересован в проекте "сливочных" и готов рассматривать уход из мюнхенского клуба только ради "Реала". Игровые качества полузащитника высоко оценивает руководство мадридцев - его креативность и умение вскрывать плотную оборону считают идеальным усилением для атаки.

Главным препятствием для трансфера является позиция "Баварии". Контракт Олисе рассчитан до 2029 года, а опция выкупа в нём не прописана. Мюнхенцы категорически отказываются продавать игрока и запрашивают за него сумму свыше 200 миллионов евро.

Официальные представители "Реала" пока отрицают контакты с футболистом, ссылаясь на сохранение дружеских отношений с немецким клубом. Окончательное решение о трансфере будет принято после завершения чемпионата мира, если сам Олисе официально запросит трансфер.

Олисе в минувшем сезоне провёл за "Баварию" 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 31 ассист.

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