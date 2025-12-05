Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 23:04
 

Фабио Каннаваро принял решение после вылета Узбекистана с ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Фабио Каннаваро принял решение после вылета Узбекистана с ЧМ-2026 ©Uzbekistan Football Association

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро не вернётся в Ташкент вместе с национальной командой после завершения выступления на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро не вернётся в Ташкент вместе с национальной командой после завершения выступления на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Championat.asia, итальянский специалист не будет участвовать в обратном перелёте сборной. Из США Каннаваро отправится напрямую в Италию, тогда как футболисты и представители команды вернутся на родину отдельными рейсами.

"Мы были вместе со сборной на протяжении двух месяцев. Сейчас всем нам нужен небольшой отдых. Из Нью-Йорка я вылечу в Италию, а увидимся мы уже в сентябре", — сказал Фабио Каннаваро.

Напомним, что сборная Узбекистана впервые выступила на чемпионате мира по футболу. Подопечные Каннаваро нп групповом этапе проиграли все три матча - Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3). Команда заняла последнее место в квартете и не вышла в плей-офф.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   1/16 финала, мужчины
1 июля 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Швеция
Швеция
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Швеция
Проголосовало 237 человек

Реклама

Живи спортом!