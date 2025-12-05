Фабио Каннаваро принял решение после вылета Узбекистана с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро не вернётся в Ташкент вместе с национальной командой после завершения выступления на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Championat.asia, итальянский специалист не будет участвовать в обратном перелёте сборной. Из США Каннаваро отправится напрямую в Италию, тогда как футболисты и представители команды вернутся на родину отдельными рейсами.

"Мы были вместе со сборной на протяжении двух месяцев. Сейчас всем нам нужен небольшой отдых. Из Нью-Йорка я вылечу в Италию, а увидимся мы уже в сентябре", — сказал Фабио Каннаваро.

Напомним, что сборная Узбекистана впервые выступила на чемпионате мира по футболу. Подопечные Каннаваро нп групповом этапе проиграли все три матча - Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3). Команда заняла последнее место в квартете и не вышла в плей-офф.

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