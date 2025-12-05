Жёлтая карточка сделала Каземиро рекордсменом чемпионатов мира

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро вошёл в историю чемпионатов мира, установив уникальный рекорд по количеству жёлтых карточек на мундиалях, сообщают Vesti.kz.

Знаковое событие произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии. Уже на 14-й минуте опытный хавбек получил предупреждение после жёсткого подката у линии штрафной площади, в результате которого на газоне оказался японский нападающий Дзюня Ито.

Эта жёлтая карточка стала для Каземиро пятой на чемпионатах мира с момента его дебюта на турнире в 2018 году. Таким образом, бразилец стал единоличным рекордсменом по этому показателю среди всех футболистов, когда-либо выступавших на мировых первенствах.

Отметим, что Каземиро в этом матче сравнял счет - 1:1.

Напомним, ЧМ-2026 проходит на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины.

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