Холанд принял решение по трансферу в "Реал": всё решил Мбаппе

Стала известна позиция форварда сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда по трансферу в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Холанд не хочет переходить в "Реал"

По информации El Nacional, форвард допускает, что покинет "Манчестер Сити", особенно после ухода из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы. Однако в числе потенциальных вариантов продолжения карьеры сейчас нет мадридского "Реала".

Отмечается, что Холанд не намерен становиться частью команды, пока за "сливочных" выступают Мбаппе и Винисиус. Норвежец не хочет делить лидерские роли и раздевалку с двумя звездными нападающими.

Условия контракта с "Манчестер Сити"

Действующее соглашение Холанда с английским клубом рассчитано до 30 июня 2034 года. При этом в контракте футболиста предусмотрена сумма отступных в размере 175 миллионов евро.

Напомним, летом 2022 года "Манчестер Сити" приобрел норвежского бомбардира у дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Холанд вновь подтвердил статус одного из лучших форвардов мира. Во всех турнирах 25-летний нападающий провел 52 матча, забил 38 голов и отдал девять результативных передач.

В "Ман Сити" отреагировали на выступление Хусанова против Португалии на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!