Холанд принял решение по трансферу в "Реал": всё решил Мбаппе

Стала известна позиция форварда сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда по трансферу в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.
Холанд не хочет переходить в "Реал"
По информации El Nacional, форвард допускает, что покинет "Манчестер Сити", особенно после ухода из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы. Однако в числе потенциальных вариантов продолжения карьеры сейчас нет мадридского "Реала".
Отмечается, что Холанд не намерен становиться частью команды, пока за "сливочных" выступают Мбаппе и Винисиус. Норвежец не хочет делить лидерские роли и раздевалку с двумя звездными нападающими.
Условия контракта с "Манчестер Сити"
Действующее соглашение Холанда с английским клубом рассчитано до 30 июня 2034 года. При этом в контракте футболиста предусмотрена сумма отступных в размере 175 миллионов евро.
Напомним, летом 2022 года "Манчестер Сити" приобрел норвежского бомбардира у дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Холанд вновь подтвердил статус одного из лучших форвардов мира. Во всех турнирах 25-летний нападающий провел 52 матча, забил 38 голов и отдал девять результативных передач.
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