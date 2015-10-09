Зидан официально представлен в новой команде

Французский "Ред Стар" официально объявил о подписании центрального защитника Эльяза Зидана — сына легендарного футболиста и бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, передают Vesti.kz.

20-летний футболист перешел во французский клуб после выступлений за резервную команду испанского "Бетиса", которая играет в третьем дивизионе страны.

Воспитанник академии "Реала"

Эльяз Зидан является воспитанником академии мадридского "Реала", где провёл более десяти лет. В январе 2024 года он покинул систему "сливочных" и продолжил карьеру в структуре "Бетиса".

В минувшем сезоне молодой защитник принял участие в 17 матчах за вторую команду севильского клуба, однако результативными действиями не отметился.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 : 𝗘𝗟𝗬𝗔𝗭 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 🇫🇷🇩🇿 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗗 𝗦𝗧𝗔𝗥 ! ✍️🟢⚪️ pic.twitter.com/BAIyGPN7Fk — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) July 4, 2026

Новый этап карьеры

Теперь Зидан-младший продолжит развитие во Франции, где будет защищать цвета "Ред Стара". Для 20-летнего центрального защитника этот трансфер станет новым этапом в профессиональной карьере и возможностью проявить себя во взрослом футболе.

Зидан решил вернуть легендарного игрока в сборную Франции

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!