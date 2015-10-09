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Франция
Вчера 17:30
 

Зидан официально представлен в новой команде

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Зидан официально представлен в новой команде Зинедин Зидан (справа) с сыном Эльязом. ©instagram.com/zidane

Французский "Ред Стар" официально объявил о подписании центрального защитника Эльяза Зидана — сына легендарного футболиста и бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, передают Vesti.kz.

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Французский "Ред Стар" официально объявил о подписании центрального защитника Эльяза Зидана — сына легендарного футболиста и бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, передают Vesti.kz.

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20-летний футболист перешел во французский клуб после выступлений за резервную команду испанского "Бетиса", которая играет в третьем дивизионе страны.

Воспитанник академии "Реала"

Эльяз Зидан является воспитанником академии мадридского "Реала", где провёл более десяти лет. В январе 2024 года он покинул систему "сливочных" и продолжил карьеру в структуре "Бетиса".

В минувшем сезоне молодой защитник принял участие в 17 матчах за вторую команду севильского клуба, однако результативными действиями не отметился.

Новый этап карьеры

Теперь Зидан-младший продолжит развитие во Франции, где будет защищать цвета "Ред Стара". Для 20-летнего центрального защитника этот трансфер станет новым этапом в профессиональной карьере и возможностью проявить себя во взрослом футболе.

Зидан решил вернуть легендарного игрока в сборную Франции

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